Grenzpolizisten stoppen illegalen Welpentransport

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb haben am Mittwochnachmittag bei einer Kontrolle einen Tiertransport in einem Reisebus gestoppt.

© Foto: Grenzpolizei Selb

Gegen 15 Uhr kontrollierten sie den Bus mit bulgarischer Zulassung und stießen auf der Ladefläche auf zwei Transportboxen mit insgesamt fünf Hundewelpen. Der 46-jährige Fahrer konnte zwar Heimtierausweise für die Tiere vorlegen, doch diese wiesen fehlende Impfeintragungen auf – offenbar waren die Welpen dafür noch zu jung.

Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt des Landratsamts Wunsiedel wurden die Tiere sichergestellt und in die Obhut eines Tierheims gegeben. Gegen den Fahrer wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.