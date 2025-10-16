Grenzpolizisten stoppen illegalen Welpentransport

Franken

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb haben am Mittwochnachmittag bei einer Kontrolle einen Tiertransport in einem Reisebus gestoppt.

© Foto: Grenzpolizei Selb
© Foto: Grenzpolizei Selb

Gegen 15 Uhr kontrollierten sie den Bus mit bulgarischer Zulassung und stießen auf der Ladefläche auf zwei Transportboxen mit insgesamt fünf Hundewelpen. Der 46-jährige Fahrer konnte zwar Heimtierausweise für die Tiere vorlegen, doch diese wiesen fehlende Impfeintragungen auf – offenbar waren die Welpen dafür noch zu jung.

Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt des Landratsamts Wunsiedel wurden die Tiere sichergestellt und in die Obhut eines Tierheims gegeben. Gegen den Fahrer wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

THEMEN: Bus, Kontrolle, Oberfranken, Selb, Transport, Welpe

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: PI Hof
 30.05. 14:42 Unter Alkoholeinfluss – Autofahrer fährt gegen Hauswand Ein 54-jähriger Autofahrer hat am späten Donnerstagabend in Hof im Stadtteil …
Foto: PI Marktredwitz
 13.11. 10:05 8-Jährige auf Kleinstmotorrad unterwegs Eine Polizeistreife hat am Montagabend in Selb im Kreis Wunsiedel eine …
Foto: Grenzpolizei Selb
 16.10. 09:44 Selb: Auto voller Zigaretten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb und des Zolls haben Anfang Oktober an …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 07.10. 09:03 Bewohnerin ertappt Diebe auf frischer Tat In Arzberg im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken hat eine Bewohnerin am frühen …
Julian Stratenschulte/dpa
 04.09. 16:12 Gestohlener Bagger in Wald gefunden Ein gestohlener Bagger taucht in einem Wald bei Selb wieder auf. Wie das …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 14.08. 11:27 Zu früh unterwegs – Polizei stoppt Schwertransporter Ein tonnenschweres Betonteil für ein Windrad will ein Schwertransporter über …