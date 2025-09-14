Großanlegte Suchaktion nach Unfall

Tirschenreuth

In der Nacht ist es auf der Staatsstraße zwischen Krummennaab und Thumsenreuth im Kreis Tirschenreuth zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei kam gegen 2.20 Uhr  ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr über die Leitplanke, hob auf circa zwei Meter ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Da der Unfallfahrer bei dem Aufprall möglicherweise verletzt worden sein könnte, wurde eine nächtliche Suchaktion mit zahlreichen Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes eingeleitet. Die Suche blieb allerdings erfolglos. Das Unfallauto wurde von der Polizei sichergestellt und Ermittlungen zum Fahrer aufgenommen.

THEMEN: Flucht, Krummenaab, Suchaktion, Thumsenreuth, Unfall

