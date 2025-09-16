Großbrand in Reithalle mit verheerenden Folgen

Bei einem Brand in einer Reithalle in Oberfranken sind nach ersten Erkenntnissen mehrere Pferde gestorben. Ist schon klar, wie es zu dem Feuer kommen konnte?

© Foto: Stephan Fricke/News5/dpa

Bei einem Großbrand in einem Pferdestall im Landkreis Bayreuth sind in der Nacht zu Dienstag zahlreiche Tiere ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei befanden sich rund 45 Pferde in dem Gebäude im Heinersreuther Ortsteil Cottenbach. Etwa 30 von ihnen konnten Anwohner und Einsatzkräfte retten, die übrigen Tiere verendeten vermutlich in den Flammen.

Die genaue Zahl ist laut Polizei noch unklar, da der niedergebrannte Stall einsturzgefährdet sei und bislang nicht betreten werden konnte.

Das Feuer war gegen 4.50 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Rund 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten verhinderten ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude, konnten den Stall selbst aber nicht mehr retten.

Die geretteten Pferde wurden eingefangen. Unklar ist, ob einige Tiere in umliegende Waldstücke flüchteten. Feuerwehr und Polizei setzen Drohnen für die Suche ein. Hinweise auf verletzte Menschen gibt es bislang nicht.

Zur Höhe des Schadens liegen noch keine gesicherten Angaben vor. Die Polizei geht jedoch von mehreren Hunderttausend Euro aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. (dpa/lby)