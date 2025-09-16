Großbrand in Reithalle mit verheerenden Folgen

Franken

Bei einem Brand in einer Reithalle in Oberfranken sind nach ersten Erkenntnissen mehrere Pferde gestorben. Ist schon klar, wie es zu dem Feuer kommen konnte?

© Foto: Stephan Fricke/News5/dpa
© Foto: Stephan Fricke/News5/dpa

Bei einem Großbrand in einem Pferdestall im Landkreis Bayreuth sind in der Nacht zu Dienstag zahlreiche Tiere ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei befanden sich rund 45 Pferde in dem Gebäude im Heinersreuther Ortsteil Cottenbach. Etwa 30 von ihnen konnten Anwohner und Einsatzkräfte retten, die übrigen Tiere verendeten vermutlich in den Flammen.

Die genaue Zahl ist laut Polizei noch unklar, da der niedergebrannte Stall einsturzgefährdet sei und bislang nicht betreten werden konnte.

Das Feuer war gegen 4.50 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Rund 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten verhinderten ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude, konnten den Stall selbst aber nicht mehr retten.

Die geretteten Pferde wurden eingefangen. Unklar ist, ob einige Tiere in umliegende Waldstücke flüchteten. Feuerwehr und Polizei setzen Drohnen für die Suche ein. Hinweise auf verletzte Menschen gibt es bislang nicht.

Zur Höhe des Schadens liegen noch keine gesicherten Angaben vor. Die Polizei geht jedoch von mehreren Hunderttausend Euro aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. (dpa/lby)

THEMEN: Brand, Feuer, Oberfranken, Pferde, Reithalle

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolbild: Marijan Murat/dpa
 04.09. 07:49 Scheune fängt Feuer – mehrere Kühe sterben In einer Scheune in Oberfranken bricht plötzlich ein Feuer aus. Für einige …
Foto: Daniel Vogl/dpa
 02.09. 15:52 Vollsperrung wegen Lastwagenbrandes aufgehoben Wegen eines Lkw-Brandes war die A9 stundenlang gesperrt. Seit Mitternacht ist …
Foto: Lino Mirgeler/dpa
 04.06. 07:57 Brand in Abschiebehaft in Hof gelegt – zwei Verletzte In zwei Zellen kommt es zu starker Rauchentwicklung. Eine Vielzahl von …
Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de
 30.05. 10:46 Bayreuth: Brand auf Gelände der Landesgartenschau Auf dem Gelände der Landesgartenschau in Bayreuth ist am Mittwochvormittag ein …
Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa
 04.03. 08:38 Mann bei Autobrand in Garage schwer verletzt Ein geparkter Wagen brennt am Morgen im Landkreis Bayreuth – darin …
Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa
 23.07. 14:56 Feuer in Einkaufszentrum: Karton mit Batterien war Ursache Im Juni brach in einem Optikergeschäft ein Feuer aus. Zuerst war unklar, was …