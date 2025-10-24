Großer Brettspieleabend heute in Tirschenreuth

Ein Abend voller Spaß, Strategie und neuen Bekanntschaften: Am Freitag, 24. Oktober 2025, lädt das Landratsamt Tirschenreuth ab 18 Uhr zur Boardgamesnight ein. Ob jung oder alt, Neuling oder Profi – hier kommen alle auf ihre spielerischen Kosten!

Ein Spieleabend für alle Generationen

Die Idee hinter der Boardgamesnight? Ganz einfach: Menschen zusammenbringen – mit Würfeln, Karten und jeder Menge Spaß.

Damit wirklich jede und jeder das passende Spiel findet, gibt’s zwei Bereiche:

Einen für Kinder ab acht Jahren und einen eigenen Bereich für Jugendliche und Erwachsene. So wird’s nie zu laut, nie zu langweilig – und immer genau richtig spannend.

Über 80 Spiele – von Klassikern bis Geheimtipps

Hier warten über 80 Brettspiele darauf, entdeckt zu werden: Von modernen Highlights wie Feed the Kraken, Cascadia oder King of Tokyo bis hin zu beliebten Klassikern wie Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht.

Wer unsicher ist, wie ein Spiel funktioniert, bekommt Unterstützung von erfahrenen Spielleiterinnen und Spielleitern – so gelingt der Einstieg ganz ohne Regelchaos oder langes Lesen.

Spielen, snacken, neue Leute treffen

Und das Beste: Die Teilnahme ist kostenlos!

Für Getränke und kleine Snacks ist natürlich gesorgt – perfekt für eine Pause zwischen zwei Spielrunden oder ein gemütliches Gespräch mit neuen Bekannten.

Denn hier geht’s nicht nur ums Gewinnen, sondern um gute Laune, Gemeinschaft und vielleicht die eine oder andere neue Freundschaft.

📍 Alle Infos auf einen Blick

• 📅 Freitag, 24. Oktober 2025

• 🕕 Beginn: 18 Uhr

• 📍 Großer Sitzungssaal, Landratsamt Tirschenreuth

• 👶 Teilnahme ab 8 Jahren

• 💶 Eintritt frei

• 🍿 Snacks und Getränke inklusive