Großer Brettspieleabend heute in Tirschenreuth

Tirschenreuth

Ein Abend voller Spaß, Strategie und neuen Bekanntschaften: Am Freitag, 24. Oktober 2025, lädt das Landratsamt Tirschenreuth ab 18 Uhr zur Boardgamesnight ein. Ob jung oder alt, Neuling oder Profi – hier kommen alle auf ihre spielerischen Kosten!

© Symbolbild, pixabay.com
© Symbolbild, pixabay.com

Ein Spieleabend für alle Generationen

Die Idee hinter der Boardgamesnight? Ganz einfach: Menschen zusammenbringen – mit Würfeln, Karten und jeder Menge Spaß.

© O-Ton: Rainer Seidel, Kommunaler Jugendpfleger und Organisator der Boardgamesnight in Tirschenreuth

Damit wirklich jede und jeder das passende Spiel findet, gibt’s zwei Bereiche:
Einen für Kinder ab acht Jahren und einen eigenen Bereich für Jugendliche und Erwachsene. So wird’s nie zu laut, nie zu langweilig – und immer genau richtig spannend.

Über 80 Spiele – von Klassikern bis Geheimtipps

Hier warten über 80 Brettspiele darauf, entdeckt zu werden: Von modernen Highlights wie Feed the Kraken, Cascadia oder King of Tokyo bis hin zu beliebten Klassikern wie Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht.

© O-Ton: Rainer Seidel, Kommunaler Jugendpfleger und Organisator der Boardgamesnight in Tirschenreuth

Wer unsicher ist, wie ein Spiel funktioniert, bekommt Unterstützung von erfahrenen Spielleiterinnen und Spielleitern – so gelingt der Einstieg ganz ohne Regelchaos oder langes Lesen.

Spielen, snacken, neue Leute treffen

Und das Beste: Die Teilnahme ist kostenlos!
Für Getränke und kleine Snacks ist natürlich gesorgt – perfekt für eine Pause zwischen zwei Spielrunden oder ein gemütliches Gespräch mit neuen Bekannten.

© O-Ton: Rainer Seidel, Kommunaler Jugendpfleger und Organisator der Boardgamesnight in Tirschenreuth

Denn hier geht’s nicht nur ums Gewinnen, sondern um gute Laune, Gemeinschaft und vielleicht die eine oder andere neue Freundschaft.

📍 Alle Infos auf einen Blick

• 📅 Freitag, 24. Oktober 2025
• 🕕 Beginn: 18 Uhr
• 📍 Großer Sitzungssaal, Landratsamt Tirschenreuth
• 👶 Teilnahme ab 8 Jahren
• 💶 Eintritt frei
• 🍿 Snacks und Getränke inklusive

THEMEN: Boardgames, Boardgamesnight, Brettspiele, Freundschaften, Klassiker, Landkreis Tirschenreuth, Mensch ärgere Dich nicht, Spaß, Tirschenreuth

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Holger Kamecke, Fichtelgebirgsverein Brand
 18.09. 12:07 Das Schaffest in Brand (Lkr. TIR) geht in die siebte Runde! Der Fichtelgebirgsverein Brand (FGV) im Landkreis Tirschenreuth lädt am …
Foto: Landratsamt Tirschenreuth
 17.09. 09:43 Landkreis Tirschenreuth mit neuer App Landkreis Tirschenreuth veröffentlicht App: Informationen, Service und News …
Foto: Fabian Polster
 21.10. 11:02 Landkreis Tirschenreuth löst Containerunterkünfte auf Der Landkreis Tirschenreuth hält Wort: Wie es den Kommunen zugesagt wurde, …
Foto: PI Tirschenreuth
 20.10. 11:28 Streunender Hund in Wondrebhammer Am Sonntag (19. Oktober) gegen 14.50 Uhr wurde in Wondrebhammer bei …
Foto: Ziegler Group
 17.10. 11:20 Ziegler-Gruppe: Großteil der Betriebe und Arbeitsplätze gerettet Der Insolvenzverwalter der Ziegler Gruppe, Volker Böhm von Schultze & …
Foto: Schulamt Tirschenreuth, Fabian Polster
 16.10. 11:13 Kreisverkehrswacht spendet Fahrräder für Grundschulen Immer mehr Kinder haben Schwierigkeiten beim Fahrradfahren – das zeigt sich …