Großkatze im Süden Sachsen-Anhalts gesichtet

Ist am Geiseltalsee ein Raubtier unterwegs? Die Polizei ist auf der Suche. Auslöser ist ein Video, das online verbreitet wurde. Wie geht es jetzt weiter?

Wegen der möglichen Sichtung einer Großkatze im Süden von Sachsen-Anhalt beraten die Behörden im Saalekreis über das weitere Vorgehen. Am Vormittag trafen sich unter anderem Vertreter des Landkreises in Merseburg. Nach dpa-Informationen war an den Gesprächen auch das Veterinäramt beteiligt.

Am Montagabend hatte der Landkreis die Bevölkerung über die Warn-App Nina über die Sichtung einer Großkatze am Geiseltalsee informiert. Zuvor hatte es in den sozialen Netzwerken ein Video gegeben, das das Tier zeigen soll. (dpa)