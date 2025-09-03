GZSZ-Star Anne Menden ist schwanger

Im März gab Schauspielerin Anne Menden ihre Verlobung mit „Bachelorette“-Kandidat Gustav Masurek bekannt. Nun folgte die nächste frohe Botschaft für die Fans.

© Foto: Christoph Soeder/dpa
© Foto: Christoph Soeder/dpa

Schauspieler Anne Menden, bekannt aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), und ihr Verlobter Gustav Masurek erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram teilte das Paar ein Video von einem Meeresstrand und Menden zeigt ihren Babybauch. Am Ende des kurzen Clips malt sie das Wort „Baby“ in den Sand.

Zu den Aufnahmen vom Strand schrieb das Paar: „Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert – unser größtes Wunder beginnt.“ Im Interview mit der „Bild“-Zeitung und dem Sender RTL teilte Menden mit: „Wir können unser Glück kaum fassen“. Jeder Tag fühle sich magisch an. Und «Bachelorette»-Kandidat Masurek ergänzte: „Unser Leben verändert sich gerade auf die schönste Weise.“

Masurek stammt aus Paderborn und hatte 2021 an der RTL-Show „Die Bachelorette“ teilgenommen. Menden spielt schon seit 2004 in der in Potsdam-Babelsberg gedrehten Serie GZSZ mit. Menden, die in Troisdorf geboren wurde, hatte die Verlobung im März im Interview mit dem RTL-Magazin „Gala“ bekanntgegeben, in dem sie ihren Verlobungsring zeigte.

„Bild“ und RTL zufolge hat das Paar bereits vor zwei Jahren am Rande eines Drehs für GZSZ in Paris seine Verlobung gefeiert. (dpa)

THEMEN: Beziehung, GZSZ, Masurek, Menden, Paar, Verlobung

