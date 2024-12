Haftbefehl gegen Jugendlichen nach Schuss auf Zwölfjährigen

Ein kaltblütiges Verbrechen mitten in Manhattan wühlt die USA auf. Aber nicht …

Warum ein mutmaßlicher Mörder wie ein Held gefeiert wird Ein kaltblütiges Verbrechen mitten in Manhattan wühlt die USA auf. Aber nicht …

Warum ein mutmaßlicher Mörder wie ein Held gefeiert wird Ein kaltblütiges Verbrechen mitten in Manhattan wühlt die USA auf. Aber nicht …

Zwei Männer in Birmingham von Schüssen getroffen Der Vorfall spielt sich nahe einer belebten Kreuzung ab. Die Polizei kann …

Zwei Männer in Birmingham von Schüssen getroffen Der Vorfall spielt sich nahe einer belebten Kreuzung ab. Die Polizei kann …

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs will Israels …

Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs will Israels …

Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs will Israels …

In einer kleinen Gemeinde in Oberösterreich fallen Schüsse. Die Polizei findet …

Bürgermeister und weiterer Mann getötet – Streit als Motiv? In einer kleinen Gemeinde in Oberösterreich fallen Schüsse. Die Polizei findet …

Bürgermeister und weiterer Mann getötet – Streit als Motiv? In einer kleinen Gemeinde in Oberösterreich fallen Schüsse. Die Polizei findet …

Foto: Christian Liebscher, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons