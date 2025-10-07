Hahnbach: Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall

Amberg-Sulzbach

Bei einem Verkehrsunfall bei Hahnbach im Landkreis Amberg-Sulzbach wurden am Montagvormittag zwei Personen leicht verletzt.

Ein 70-jähriger Mann aus dem Landkreis war kurz vor 12 Uhr mit seinem Ford von Schalkenthan in Richtung Süß unterwegs. Beim Überqueren der Süßer Höhe nahm er einer Mercedes-Fahrerin aus Amberg die Vorfahrt.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während der Ford-Fahrer unverletzt blieb, erlitten seine 65-jährige Beifahrerin sowie die Mercedes-Fahrerin leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird von der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg auf rund 40.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und der Nähe zu einem Bachlauf wurde das Wasserwirtschaftsamt verständigt.

THEMEN: Hahnbach, Schaden, Schalkenthan, Süß, Unfall, Vorfahrt

