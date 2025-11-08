Hahnbacher ist bester Straßenbauer-Azubi Bayerns

Louis Sichelstiel, Student im dualen Studiengang Bauingenieurwesen an der OTH Regensburg, wurde im Oktober als bester Straßenbauer-Azubi Bayerns ausgezeichnet. Im November tritt er beim Bundesfinale an.

Für den gebürtigen Hahnbacher ist der Bau von Straßen nicht nur ein Job, sondern eine Berufung, die er dank seines dualen Studiums optimal mit akademischer Bildung verbindet. Nach der Hochschule möchte Louis in der freien Wirtschaft Fuß fassen, idealerweise in einer Position als Bauleiter und dort seine eigene Nische finden.