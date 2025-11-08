Hahnbacher ist bester Straßenbauer-Azubi Bayerns

Amberg-Sulzbach

Louis Sichelstiel, Student im dualen Studiengang Bauingenieurwesen an der OTH Regensburg, wurde im Oktober als bester Straßenbauer-Azubi Bayerns ausgezeichnet. Im November tritt er beim Bundesfinale an.

Für den gebürtigen Hahnbacher ist der Bau von Straßen nicht nur ein Job, sondern eine Berufung, die er dank seines dualen Studiums optimal mit akademischer Bildung verbindet. Nach der Hochschule möchte Louis in der freien Wirtschaft Fuß fassen, idealerweise in einer Position als Bauleiter und dort seine eigene Nische finden. 

THEMEN: Bundesfinale, Hahnbacher, Louis Sichelstiel, OTH Regensburg, Straßenbauer-Azubi

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: BRK Kreisverband Amberg-Sulzbach
 08.11. 09:05 BRK-Tagespflege bekommt neues Fahrzeug – Conrad-Stiftung spendet 50.000 Euro Die BRK-Tagespflege St. Barbara in Hirschau erhält ein neues Fahrzeug für den …
Foto: Conrad Electronic
 06.11. 10:35 Conrad wächst weiter durch konsequente Kundenorientierung Conrad Electronic setzt seinen Wachstumskurs fort und stellt sich in der …
Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 05.11. 13:21 Auf Gegenfahrbahn gekommen: Motorradfahrer stirbt Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 05.11. 08:41 Nach rasanter Flucht: Polizei fasst Ortsschild-Diebe Vier junge Männer sollen nachts in der Oberpfalz Ortsschilder abgeschraubt …
Symbolbild: distelAPPArath, pixabay.com
 04.11. 08:31 Fahrt in Auerbach endet in Kieshaufen Zwei Fahrer verpassten am Samstagabend die Umfahrung und landeten in einem …
Symbolfoto: dpa
 29.10. 08:51 Alte Gurke statt Goldmünze für über 3.000 Euro gekauft Sie hoffte auf eine wertvolle Münze, bekam aber nur Gemüse: Als eine Frau ihr …