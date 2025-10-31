Halloween der ganz besonderen Art

© Symbolfoto: Josh Hild, pexels.com

Nebel, Fackelschein und eine geheimnisvolle Legende – am heutigen Freitag verwandelt sich der Reiterhof Katschmandu in Thansüß in eine besondere Halloween-Kulisse. Im Mittelpunkt steht die sagenumwobene Legende der „weißen Frau von Thansüß“, eine Gestalt, die laut Überlieferungen in dunklen Nächten über die Felder streifen soll.

Geschichten, Fackeln und Pferde im Schein der Nacht

Ab 16 Uhr beginnt das Programm in der Reithalle des Reiterhofs. Erzählt werden Geschichten rund um die weiße Frau, ihre Legende und die alten Überlieferungen aus der Region. Sobald die Dunkelheit einsetzt, startet eine Fackelwanderung mit Pferden und Kutsche durch die nächtlichen Felder – ein eindrucksvolles Erlebnis zwischen Mythos und Gänsehautmoment.

Nach der Rückkehr zum Hof klingt der Abend gemütlich aus. Rund um Feuertonnen gibt es leckere Grillspezialitäten und Getränke, um den Abend gemeinsam entspannt ausklingen zu lassen.

Kostenloses Erlebnis für die ganze Familie

Das Halloween-Event „Die weiße Frau von Thansüß“ am Reiterhof Katschmandu ist kostenlos und richtet sich an Kinder, Familien und alle, die mal ein Halloween der besonderen Art erleben wollen. Eine Anmeldung ist nicht nötig – einfach vorbeikommen und dabei sein.