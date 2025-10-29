Halloween-Zauber in Weiden: Wenn ein Haus zur Gruselkulisse wird

Während andere ihre Urlaubskasse für den Strand plündern, investieren Eva Zobel und ihr Lebensgefährte in die schaurigste Zeit des Jahres: Halloween! Seit drei Jahren verwandelt das Paar ihr Haus am Merklsteig in Weiden in eine Horror-Kulisse, die selbst Dracula vor Neid erblassen lässt. Ihre große Leidenschaft für Grusel, Horror und Halloween lassen sie sich einiges kosten: Die aufgestellten Figuren und Dekorationen haben einen Wert von mehreren Tausend Euro!
Ein Fest für die kleinen Monster
Doch es geht dem Paar nicht nur um die perfekte Grusel-Ästhetik. Im Mittelpunkt steht die Freude der Kinder. Es ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition, dass die kleinen Besucher am Halloween-Abend mit Süßigkeiten belohnt werden – aber nicht, bevor sie eine gehörige Portion Schreck bekommen haben!
Das verkleidete Paar liebt es, die Kids zu erschrecken, bevor die gesammelten Süßigkeiten überreicht werden.
Die Spannung steigt am Merklsteig
Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Seit Montag wird dekoriert, wobei der Garten noch teilweise verhüllt ist, um die Spannung nicht vorwegzunehmen.
Letztes Jahr strömten kleine „Wednesday Addams“, „Squid Game“-Teilnehmer und klassische Hexen zum Horror-Haus. Man darf gespannt sein, welche Kostüme die Kinder dieses Jahr zur Schau stellen.
Wer das volle Grusel-Erlebnis sucht, sollte sich den Halloween-Abend (31. Oktober) vormerken: Am schönsten und gruseligsten ist die Dekoration, wenn die Dunkelheit am Merklsteig hereinbricht. Ein Besuch, der Gänsehaut garantiert!