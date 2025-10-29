Halloween-Zauber in Weiden: Wenn ein Haus zur Gruselkulisse wird

Ein Fest für die kleinen Monster

Doch es geht dem Paar nicht nur um die perfekte Grusel-Ästhetik. Im Mittelpunkt steht die Freude der Kinder. Es ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition, dass die kleinen Besucher am Halloween-Abend mit Süßigkeiten belohnt werden – aber nicht, bevor sie eine gehörige Portion Schreck bekommen haben!

Das verkleidete Paar liebt es, die Kids zu erschrecken, bevor die gesammelten Süßigkeiten überreicht werden.

Die Spannung steigt am Merklsteig

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Seit Montag wird dekoriert, wobei der Garten noch teilweise verhüllt ist, um die Spannung nicht vorwegzunehmen.

Letztes Jahr strömten kleine „Wednesday Addams“, „Squid Game“-Teilnehmer und klassische Hexen zum Horror-Haus. Man darf gespannt sein, welche Kostüme die Kinder dieses Jahr zur Schau stellen.

Wer das volle Grusel-Erlebnis sucht, sollte sich den Halloween-Abend (31. Oktober) vormerken: Am schönsten und gruseligsten ist die Dekoration, wenn die Dunkelheit am Merklsteig hereinbricht. Ein Besuch, der Gänsehaut garantiert!