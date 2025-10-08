Hangrutsch in Weigendorf: Straße gesperrt

Amberg-Sulzbach

Nach einem Hangrutsch im Landkreis Amberg-Sulzbach bleibt eine Straße dicht. Doch die Gefahr ist bislang nicht komplett gebannt.

Nach einem Hangrutsch ist eine Straße im Landkreis Amberg-Sulzbach gesperrt worden. Mit dem Hang stürzten auch Teile einer Gartenmauer auf die Fahrbahn bei Weigendorf, wie die Polizei mitteilte. Ein Statiker untersuchte die Stelle.

Für das Gebäude, das auf dem Grundstück des abgerutschten Hangs steht, gab der Spezialist Entwarnung. Um einen weiteren Hangrutsch zu vermeiden, müsse die Stelle aber gesichert werden. Die Beamten forderten den Grundstücksbesitzer auf, die Sicherung in Auftrag zu geben. Bis dahin bleibt die Kreisstraße gesperrt. (dpa/lby/rr)

THEMEN: Amberg, gesperrt, Hang, Rutsch, Straße, Sulzbach, Verkehr

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de
 29.09. 15:43 Hahnbach: Heizstrahler fängt Feuer Nach einer Geburtstagsfeier in Hahnbach hat in der Nacht auf Samstag ein …
Symbolbild: Jens Büttner/dpa
 22.09. 14:50 Schwerer Verkehrsunfall auf der B85 bei Amberg Ein 36-Jähriger wollte gerade mit seinem BMW auf der B 85 bei Amberg …
Symbolbild: KI-generiert, freepik.com
 19.09. 08:55 Einbruch in ein Haus in Poppenricht Wertvolle Münzsammlung bei einem Einbruch in ein Haus in Poppenricht …
Foto: Sohrab Taheri-Sohi
22.08. 10:53 SU-RO: Autofahrerin fährt Rennradfahrer an Eine 53-jährige Autofahrerin aus Sulzbach-Rosenberg hat am …
Symbolfoto: Thorben Wengert / pixelio.de
 31.07. 11:12 Grünes Licht für das Projekt „Windpark Hirschwald“ Der Kümmersbrucker Gemeinderat hat am Dienstagabend einstimmig grünes Licht …
Foto: Markt Kastl
 22.07. 05:00 Klosterfestspiele in Kastl sind wieder da Die Klosterfestspiele in Kastl im Landkreis Amberg-Sulzbach, sind bekannt für …