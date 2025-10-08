Hangrutsch in Weigendorf: Straße gesperrt

Nach einem Hangrutsch im Landkreis Amberg-Sulzbach bleibt eine Straße dicht. Doch die Gefahr ist bislang nicht komplett gebannt.

Nach einem Hangrutsch ist eine Straße im Landkreis Amberg-Sulzbach gesperrt worden. Mit dem Hang stürzten auch Teile einer Gartenmauer auf die Fahrbahn bei Weigendorf, wie die Polizei mitteilte. Ein Statiker untersuchte die Stelle.

Für das Gebäude, das auf dem Grundstück des abgerutschten Hangs steht, gab der Spezialist Entwarnung. Um einen weiteren Hangrutsch zu vermeiden, müsse die Stelle aber gesichert werden. Die Beamten forderten den Grundstücksbesitzer auf, die Sicherung in Auftrag zu geben. Bis dahin bleibt die Kreisstraße gesperrt. (dpa/lby/rr)