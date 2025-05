Heidi Klum witzelt über linke Füße von Ehemann Tom

Das Model ist seit 2019 mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz verheiratet. Seit neuestem stehen bei den beiden Tanzstunden auf dem Programm, verrät Klum jetzt.

Model Heidi Klum nimmt einem Bericht zufolge Tanzstunden mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35), was nach ihren Worten jedoch noch nicht ganz so gut klappt. „Er hat zwei linke Füße. Ich denke immer: Du bist doch Musiker, du musst das doch fühlen“, sagte die 51-Jährige der Zeitschrift „Bunte“. Wenn die beiden nicht gerade im Tanzkurs sind, machen sie es sich auch gerne gemütlich, wie Klum in der „Gala“ sagte.

„Wir machen jeden Ort zu unserem Ort. Und wenn es draußen nicht schön ist, ist es im Bett immer schön!“, sagte Klum der „Gala“. „Ich muss sagen, ich habe einen richtig kuscheligen Mann gefunden. Da ist mein Mann genauso wie ich.“ Die Liebe für ihren Mann hat Klum zufolge auch nach sieben Jahren Ehen nicht nachgelassen: „Mein Herz schlägt immer noch, wenn ich ihn nach einer Woche wiedersehe“, schwärmte Klum.

Das Paar hatte am 3. August 2019 auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri ein großes Hochzeitsfest gefeiert. Schon im Februar 2019 gab es Gerüchte über eine heimliche standesamtliche Hochzeit. Bekannt ist auch, dass sich das Paar bei einer Geburtstagsparty von Designer Michael Michalsky kennengelernt hat. Im Mai 2018 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. (dpa)