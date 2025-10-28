Herbert Grönemeyer geht wieder auf Tour

Stars

Rockklassiker von Herbert Grönemeyer – live, akustisch und „mittendrin“: Einer der größten Künstler der deutschen Popmusik startet eine Reihe von Unplugged-Konzertabenden.

© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Nach ausverkauften Akustik-Konzerten im September setzt Herbert Grönemeyer die Reihe 2026 fort. Mit Band, Chor und Orchester beginne die Konzertreihe «mittendrin – akustisch» am 7. Februar kommenden Jahres in der ZAG Arena in Hannover, teilte Hannover Concerts mit. Auf dem Tourplan stünden acht Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Stationen der Tour seien Berlin (9. Februar), Hamburg (10.), Mannheim (12.), München (14.), Zürich (15.), Dortmund (17.) und Wien (19.).

Die bisherigen Unplugged-Abende unter dem Motto „mittendrin – akustisch“ im September waren restlos ausverkauft, es waren fünf Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle und zwei weitere in Berlin. Insgesamt 90.000 Menschen erhielten so einen Vorgeschmack auf das Mitte Oktober erschienene Unplugged-Album „Von allem anders“. Vor dreißig Jahren war Grönemeyers erste derartige Platte als Teil der legendären MTV-Unplugged-Reihe erschienen.

Rock-Klassiker auf dem Programm

Laut Hannover Concerts handelt es sich bei „mittendrin – akustisch“ keineswegs um Konzerte der ausschließlich leisen Töne. Denn auf dem Programm stünden nicht zuletzt Rockklassiker wie „Alkohol“, „Vollmond“ und „Bochum“. Die Musiker spielten dabei auf einer speziell gestalteten Mittelbühne, so entstehe eine besonders intime Atmosphäre. (dpa)

THEMEN: AKustik, Grönemeyer, Klassiker, Konzert, Rock

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: David Hammersen/dpa
 02.09. 08:06 Grönemeyer startet Unplugged-Reihe: mittendrin und akustisch Bei sieben Konzerten präsentiert Herbert Grönemeyer im September Hits in neuem …
Foto: Atilano Garcia/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
 28.07. 09:11 Jennifer Lopez verliert Rock bei Konzert in Warschau Sängerin Jennifer Lopez hat auf der Bühne ein kleines Missgeschick erlebt, …
Foto: Leonie Asendorpf/dpa
 10.06. 10:01 Sportfreunde Stiller als Überraschung bei Rock im Park Als Geschenke zum 30. Geburtstag des Musikfestivals sollte es …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 22.05. 11:01 Metallica gibt 2026 drei Konzerte in Deutschland Die Metalband Metallica kommt nächstes Jahr nach Deutschland – für drei …
Foto: Britta Pedersen/dpa
 20.10. 12:22 Eric Clapton kommt 2026 nach Mannheim, Köln und München Seine Songs wie „Tears in Heaven“ und „Layla“ sind …
Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
 17.10. 08:55 Poet mit Chor und Gästen: Grönemeyers neue Unplugged-Platte Grönemeyer zählt zu den größten Künstlern der deutschen Popmusik. Jetzt …