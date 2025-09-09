Herbstliche Stimmung in der letzten Ferienwoche

Bayern

Wolken, Regen und vereinzelte Gewitter: Der Himmel über Bayern zeigt sich in den kommenden Tagen oft herbstlich grau. Doch manchmal setzt sich auch die Sonne durch.

© Foto: Malin Wunderlich/dpa
© Foto: Malin Wunderlich/dpa

Viel Regen, ein wenig Gewitter und dann auch mal ein bisschen Sonne: Der Dienstag im Freistaat hat laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) ein breites Spektrum anzubieten. Demnach ziehen zunächst von Südwesten teils kräftige Regenfälle über Bayern. Örtlich könne es auch blitzen und donnern. Auf dem Weg nach Nordosten schwäche sich der Regen dann ab.

Wenn es nicht gerade regnet, stehen laut DWD die Chancen auf Sonne nicht schlecht: Im Osten zeigt sie sich am Vormittag, am Nachmittag dann vor allem im Westen. Die Temperaturen liegen bei 18 bis 23 Grad.

Der Mittwoch startet vor allem an der Donau und im nördlichen Alpenvorland mit dichtem Nebel. Auch im weiteren Verlauf soll es mit vielen Wolken und erneutem Regen herbstlich trüb bleiben. Wolkig und regnerisch geht es laut DWD auch am Donnerstag und am Freitag weiter. Am Donnerstag bekommt man jedoch vor allem gegen Abend auch öfter mal die Sonne zu sehen. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

THEMEN: Bayern, Ferien, Vorhersage, Wetter, Woche

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Malin Wunderlich/dpa
 08.09. 08:17 Regnerische letzte Ferienwoche im Freistaat Wer vor Schulbeginn noch Ausflüge plant, sollte an wetterfeste Kleidung …
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 04.09. 07:50 Unwetter in Bayern – Hagel und Starkregen erwartet Heute drohen Gewitter mit Starkregen und teils orkanartigen Böen. Was der …
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 25.08. 08:05 Freistaat startet sonnig – Umschwung zur Wochenmitte Die neue Woche startet in Bayern mit schönem Biergarten- und Freibadwetter. …
Foto: Peter Kneffel/dpa
 21.08. 07:25 Viel Regen im Süden Bayerns – etwas Sonne im Norden Dauerregen und Unwetter werden heute in Teilen Bayerns erwartet. Auf sonnige …
Foto: Pia Bayer/dpa
 14.08. 08:03 Warnung vor extremer Wärmebelastung in Bayern Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starker und extremer Wärmebelastung. Auch …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 13.08. 08:34 Hitze in Bayern – bis zu 38 Grad möglich Sommer, Sonne und strahlend blauer Himmel: Die Temperaturen in Bayern steigen …