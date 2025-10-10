Herbstliches Wochenende bringt Nebel und Sonne

Nebelig und bewölkt, so soll das Wetter am Wochenende in Bayern werden. Doch es gibt auch sonnige Stunden.

© Foto: Daniel Vogl/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt ein nebeliges Wochenende in Bayern voraus. Vor allem morgens soll es trübe sein, dann aber auflockern und auch die Herbstsonne soll sich zeigen.

Der Nebel schränke am Freitagmorgen gebietsweise die Sicht auf unter 150 Meter ein. Zum Vormittag hin soll er sich auflösen, laut der Vorhersage des DWD bleibt es bewölkt bei 13 bis 17 Grad. Nachmittags könne es vor allem Richtung Alpen sonnig werden.

Auch am Samstagmorgen erwartet der DWD Nebel, der sich gegen Mittag auflöst. Zum Nachmittag hin soll es schöner werden mit längeren sonnigen Abschnitten bei 13 bis 18 Grad. Und auch der Sonntag soll mit Nebel starten, dann stark bewölkt bleiben. In den Alpen zeigt sich die Herbstsonne. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz