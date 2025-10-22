Herbstwetter mit Wolken und Regen

Bayern

Wind, Regen und wenig Sonne: Der Himmel über Bayern bleibt vorerst grau. Im Hochgebirge fällt Schnee.

© Foto: Malin Wunderlich/dpa
Der goldene Herbst bleibt in Bayern in den nächsten Tagen aus, stattdessen wird es stürmisch. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bringen atlantische Tiefdruckgebiete zunächst milde, aber feuchte Luft ins Land. Am Mittwoch bleibt es demnach bedeckt und regnerisch, im Norden kann es am Nachmittag etwas auflockern. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag nimmt der Wind in den Bergen deutlich zu. Auf den Alpengipfeln sind den Angaben nach vereinzelt orkanartige Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde möglich.

Am Donnerstag zieht von Nordwesten her teils kräftiger Regen über den Freistaat. Begleitet wird er von Gewittern und Böen. Erst am Freitag beruhigt sich das Wetter etwas, es bleibt aber kühl und windig bei 7 bis 10 Grad. In den Alpen und den Gipfeln des Bayerischen Waldes fallen Schneeflocken. Laut einem Meteorologen des DWD sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 1.200 bis 1.300 Meter. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

THEMEN: Bayern, DWD, Regen, Vorhersage, Wetter, Wind

