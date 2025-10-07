Herbstwetter: Wolken, Regen und ein wenig Sonne

Bayern

Der Herbst bleibt vorerst grau: Im Hochgebirge fällt Schnee, im Südosten Regen. Wo es in den nächsten Tagen trocken bleibt und wann sich die Sonne zeigt.

© Foto: Malin Wunderlich/dpa
Vom goldenen Herbst fehlt in den nächsten Tagen zunächst jede Spur, in vielen Regionen Bayerns soll es aber nicht mehr regnen. Im Hochgebirge kann es am Dienstag noch etwas schneien. Im Südosten soll es regnen, ansonsten bleibt es meist trocken. Die Temperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei 11 Grad in Ostbayern und 16 Grad am unteren Main.

In der Nacht zum Mittwoch heißt es aufpassen: Es wird stellenweise neblig. Außerdem wird es ziemlich frisch mit Tiefstwerten zwischen 10 und 4 Grad.

Tagsüber erwartet der DWD im Nordosten eine starke Bewölkung. Weil örtlich etwas Regen möglich ist, sollte der Regenschirm bestenfalls mit dabei sein. Im Rest des Freistaats ist es überwiegend trocken, in Richtung Süden zeigt sich gelegentlich auch mal die Sonne. Die Temperaturen steigen ein wenig – auf Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad.

Der Donnerstag zeigt sich mit einem bewölkten Himmel, vereinzelt kann es regnen. Nachts zieht sich der Regen laut Vorhersage zurück, höchstens an den Alpen kann es mal nass werden. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

THEMEN: Bayern, Herbst, Regen, Sonne, trocken, Vorhersage, Wetter, Wolken

