Hitze, Gewitter und Starkregen vor allem im Süden Bayerns

Gewitterrisiko in Bayern steigt – Auch Unwetter möglich Starkregen und Hagel könnten vor allem am Alpenrand herunterkommen. Von Westen …

Gewitterrisiko in Bayern steigt – Auch Unwetter möglich Starkregen und Hagel könnten vor allem am Alpenrand herunterkommen. Von Westen …

Foto: Sven Hoppe/dpa