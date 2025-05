Hof: Junge Frau fällt auf bekannte Betrugsmasche herein

Eine 33-Jährige aus Hof in Oberfranken fiel am Freitag auf eine bekannte Betrugsmasche herein.

Ein gefälschtes Hinweisfenster auf ihrem Laptop gab vor, ihre IP-Adresse sei für Identitätsdiebstahl genutzt worden. Sie wurde aufgefordert, eine Supportnummer anzurufen und ihren PC nicht auszuschalten. Zudem wurde der Zugriff auf den Laptop gesperrt. Nach mehreren Telefonaten mit angeblichen Mitarbeitern aus verschiedenen Ländern überwies sie fast 10.000 Euro an die Betrüger. Der Fall landete schließlich bei der Polizei; die Chancen auf Rückerstattung sind aber gering.