Hof: Psychisch auffällige Frau beleidigt Mann

Franken

In Hof hat eine psychisch auffällige Frau am Freitag einen Mann beleidigt und bedroht.

Die 51-Jährige stellte sich in der Königstraße aus einem vermutlich fremdenfeindlichen Motiv heraus vor das Fahrzeug eines 31-Jährigen und zwang ihn damit zum Anhalten. Anschließend schlug sie mit der Faust auf das Fahrzeug ein und beleidigte den Mann mit diversen ausländerfeindlichen Ausdrücken.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die polizeibekannte Frau wurde in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben. Sie muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten.

