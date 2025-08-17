Hof: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Die Polizei in Hof ist auf der Suche nach einem unfallflüchtigen Fahrradfahrer.
Dieser fuhr Freitagmittag an der Kreuzung Bernd-Hering-Straße / Viceburgstraße gegen einen PKW und rollte über dessen Motorhaube. Als er von der 34-jährigen Autofahrerin angesprochen wurde, winkte er nur ab und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zu dem unfallflüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei in Hof (09281-704-0) entgegen.
Der Radler wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- ca. 55-60 Jahre alt
- ca. 175 cm groß
- mit kurzen grauen Haaren und Zigarette im Mund