Hof: Unbekannter bedient sich aus der Kasse

Am Mittwochvormittag hat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in Hof bestohlen.

Gegen 10.05 Uhr betrat der Mann die Tankstelle an der Jahnstraße/Kulmbacher Straße, entnahm Bargeld aus der Kasse und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der mehrere Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz waren, konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich, etwa 17 bis 19 Jahre alt

circa 175 Zentimeter groß, schlanke Statur

trug einen dunklen Hoodie mit Kapuze und Reißverschluss, eine dunkelblaue Jogginghose, einen grünen Schal sowie dunkelblaue Schuhe mit leuchtgelben Applikationen

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen. Wer Angaben zum Vorfall machen oder den Täter auf seiner Flucht beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 09281/704-0 bei der Polizei zu melden.