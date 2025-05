In der Nacht auf Mittwoch entwendeten Unbekannte einen hochwertigen Geländewagen in Hohenberg an der Eger im Kreis Wunsiedel.

Der braune Toyota Land Cruiser mit einem Zeitwert von 54.000 € verschwand von dem Pendlerparkplatz am Egerweg. Das Fahrzeug war mit Keyless-Go-System ausgestattet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug der Wagen die Kennzeichen V-HS 956. Die Kripo Hof bittet um Zeugenhinweise.