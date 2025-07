Millionenschaden nach Brand in Steinbruch

Ein Brand in einer Lagerhalle in einem oberfränkischen Steinbruch hat einen Millionenschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus ungeklärter Ursache in der Nacht zum Sonntag in Rehau (Landkreis Hof) aus und zerstörte das Gebäude vollständig.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergriffen. Die Löscharbeiten dauern demnach weiter an. Um einzelne Teile der Halle abzutragen, sind schwere Geräte im Einsatz. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen Betrag im siebenstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (dpa/lby)