Kellerbrand verursacht hohen Sachschaden

Am Samstagmittag ist in Bad Kötzting im Kreis Cham ein Keller in Brand geraten. Die Hausbesitzer eines Wohn- und Geschäftshauses bemerkten den Rauch aus dem Keller und informierten die Feuerwehr. Bei den Löschversuchen erlitt ein Mensch leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Kötzting hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.