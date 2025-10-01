Hoher Schaden bei Scheunenbrand in Neunburg

Schwandorf

In Neunburg vorm Wald brennt eine über 100 Quadratmeter große Scheune komplett ab. Der Schaden ist hoch. Hat jemand das Feuer gelegt?

Bei einem Feuer in einer leerstehenden Scheune im Landkreis Schwandorf ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Das rund 120 Quadratmeter große Gebäude in Neunburg vorm Wald brannte am Dienstagabend „bis auf die Mauern nieder“, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe verhindert, dass die Flammen auf ein unbewohntes Wohnhaus übergreifen konnten. Durch die große Hitze sei aber die Fassade des Hauses beschädigt worden. Der gesamte Schaden belaufe sich demnach auf etwa 120.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. (dpa/lby)

THEMEN: Brand, Feuer, Neunburg, Scheune, Schwandorf

