Hoher Schaden nach Brand eines Verbrauchermarkts in Weiden

Weiden

50.000 Euro Sachschaden nach Brand in einem Verbrauchermarkt in der Neustädter Straße.

In der Nacht zum Samstag hat es in einem Verbrauchermarkt in Weiden gebrannt. Reinigungskräfte bemerkten im Eingangsbereich des Geschäfts in der Neustädter Straße ein offenes Feuer und versuchten es zu löschen, was leider nicht gelang. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

THEMEN: Aldi, Brand, Einsatz, Feuer, Feuerwehr, Schaden

