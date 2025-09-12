Hoher sechsstelliger Schaden bei Einbruch in Juwelier

Regensburg

Mit einem gestohlenen Auto und einem dreisten Plan schlagen zwei Unbekannte in Regensburg zu. Jetzt setzt die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei unbekannte Täter sind in ein Juweliergeschäft in Regensburg eingebrochen und haben Gegenstände im hohen sechsstelligen Wert erbeutet. Die vermummten Männer fuhren laut Polizei mit einem zuvor in Parkstetten (Landkreis Straubing-Bogen) gestohlenen Auto vor und verschafften sich am frühen Morgen gewaltsam Zutritt. Einer der beiden verwüstete den Verkaufsraum und sammelte Wertgegenstände, der andere hielt Wache. Anschließend flüchtete das Duo mit dem Wagen.

Eine Fahndung – auch mit einem Polizeihubschrauber – blieb zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Die Beute lag laut Polizei im hohen sechsstelligen Bereich, der Sachschaden im niedrigen. (dpa/lby)

THEMEN: Auto, Flucht, Juwelier, Plan, Polizei, Regensburg

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 20.08. 15:15 Einbruch in Juweliergeschäft in Regensburg Montagnacht (19.08.) sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Unteren …
Boris Roessler/dpa
 06.05. 17:20 Bande nach Baumaschinendiebstahl in U-Haft An verschiedenen Orten in und um Regensburg verschwinden zahlreiche …
Foto: David Inderlied/dpa
 04.02. 15:47 Tödlicher Unfall in Riekofen: Polizei stellt Auto sicher Nach monatelangen Ermittlungen zu einem tödlichen Unfall gibt die Polizei …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 23.12. 08:18 Neutraubling: Unfall trotz Überholverbot Trotz Verbot hat ein junger Mann mit seinem Auto versucht, andere …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 02.12. 16:21 Unfall beim Überholen trotz durchgezogener Linie Am Samstagnachmittag hat ein ungeduldiger Autofahrer in Nittendorf im Kreis …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 22.11. 06:02 Verkehrsunfall: Kettenreaktion in Regensburg Am Mittwochmittag kam es in der Dürerstraße in Regensburg zu einem …