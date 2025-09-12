Hoher sechsstelliger Schaden bei Einbruch in Juwelier

Mit einem gestohlenen Auto und einem dreisten Plan schlagen zwei Unbekannte in Regensburg zu. Jetzt setzt die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei unbekannte Täter sind in ein Juweliergeschäft in Regensburg eingebrochen und haben Gegenstände im hohen sechsstelligen Wert erbeutet. Die vermummten Männer fuhren laut Polizei mit einem zuvor in Parkstetten (Landkreis Straubing-Bogen) gestohlenen Auto vor und verschafften sich am frühen Morgen gewaltsam Zutritt. Einer der beiden verwüstete den Verkaufsraum und sammelte Wertgegenstände, der andere hielt Wache. Anschließend flüchtete das Duo mit dem Wagen.

Eine Fahndung – auch mit einem Polizeihubschrauber – blieb zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Die Beute lag laut Polizei im hohen sechsstelligen Bereich, der Sachschaden im niedrigen. (dpa/lby)