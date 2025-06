Frisch repariert – und schon wieder beschädigt.

Erst am Mittwoch wurden in Waldthurn die Reparaturarbeiten an der Holzbrücke über die Luhe abgeschlossen. Bereits wenige Stunden später hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug das Brückengeländer erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt.

Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Vorfall zu melden. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Vohenstrauß entgegen.