Hunderte Liter Dieselöl fließen in Bachlauf

Neustadt/WN

Aus einem Lagertank tritt Treibstoff aus und landet in einem Gewässer. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf eine Umweltstraftat.

© Foto: Silas Stein/dpa
Mehrere hundert Liter Dieselöl sind auf einem Bauernhof im Landkreis Neustadt an d aus einem Lagertank in einen Bachlauf geflossen und haben diesen verschmutzt. Die Polizei Eschenbach ermittelt eigenen Angaben zufolge wegen des Verdachts auf Gewässer- und Bodenverunreinigung.

Der Diesel soll laut Polizei aus einem Tank zuerst auf die Hoffläche geflossen sein und diese verunreinigt haben. Über einen Kanal sei der Treibstoff dann weiter in einen angrenzenden Bach geflossen und habe sich dort auf einer Länge von rund 5,5 Kilometern in den Unterläufen ausgebreitet.

Bachlauf muss saniert werden

Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre. Um weitere Schäden für Umwelt und Gewässerorganismen zu verhindern, habe das zuständige Wasserwirtschaftsamt zudem Sanierungsmaßnahmen angeordnet, so die Polizei. Weite Teile der vergifteten Hofflächen müssten ausgebaggert und der Bachlauf auf einer Länge von etwa 1,5 Kilometern instand gesetzt werden.

Dem Betreiber des Hofes drohen neben strafrechtlichen Konsequenzen auch erhebliche Kosten für die Sanierung, teilte die Polizei mit. (dpa/lby)

