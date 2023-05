Hunderte Reiter beim Bad Kötztinger Pfingstritt

Der Kötztinger Pfingstritt ist eine der ältesten Brauchtumsveranstaltungen in Bayern. Am heutigen Pfingstmontag startet wieder die Männerwahlfahrt in der Oberpfalz. Bis zu 700 Reiter in Feiertagstracht machen sich auf geschmückten Pferden auf den Weg von Bad Kötzting im Landkreis Cham zur etwa sieben Kilometer entfernten Nikolauskirche im Ortsteil Steinbühl. Nach einer Messe und einer Rast kehren die Reiter zurück.

Der Pfingstritt zählt zu den größten Reiterprozessionen Europas. Der Tradition gemäß nehmen nur „Männerleut“ teil. Frauen sind für das Fest und das Schmücken der Pferde mit Papierrosen zuständig.

Der Pfingstritt hat seinen Ursprung in einer Legende, nach der im Jahr 1412 ein Priester einem Sterbenden die Sakramente bringen wollte – und zwar zu Pferd. Da Räuber am Wege lauerten, schützten ihn mutige Burschen. Nach der glücklichen Rückkehr gelobten die Männer, den Ritt jährlich zu wiederholen. 2015 ist der Pfingstritt in das Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. (dpa/lby)