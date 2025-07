I AM AMBERG verwandelt die Altstadt

Zur Veranstaltungsreihe I AM AMBERG laden Stadt und Stadtmarketingverein alle Besucherinnen und Besucher ab sofort jeden Mittwoch von 16 bis 20 Uhr in die Amberger Innenstadt ein. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, Magie, Tanz und mehr wird die Altstadt zu einem lebendigen Erlebnisort.

© Foto: Michael Golinski

Jede Woche erwartet die Gäste ein neues Highlight: Ob magische Tricks, süße Naschereien, unplugged Musik, DJs, bunte Luftkunst oder traditionelle bayerische Freude – die Aktionen sind kurzweilig und ziehen nach ca. 20 Minuten Auftritt von einem Ort zum nächsten. So entsteht ein buntes, lebendiges Programm, das zum Bummeln, Staunen und Verweilen einlädt.

Der Auftakt findet am 23. Juli mit I AM MAGIC statt, bei dem vier Zauberkünstler an verschiedenen Orten in der Innenstadt für Staunen sorgen. Die Vorführungen dauern immer ca. 15 Minuten, dann ziehen die Zauberkünstler weiter an einen anderen Ort. Von der Bahnhofstraße bis zum Malteserplatz zeigen sie an jeder Ecke spannende und unglaubliche Tricks.

Weiter geht es am 30. Juli mit I AM SWEET. Wer auf die voll beladenen Bollerwagen trifft, kann kostenlos leckere Süßigkeiten abstauben. Dabei gibt es Popcorn aus dem Amberger Cineplex, Waffeln von Süßwaren Schmaußer, Gummibärchen, Cookies und vieles mehr. Perfekt, um den Tag zu versüßen und gemeinsam Freude zu teilen.

Bei I AM MUSIC sind am 06. August vier musikalische Highlights unterwegs. Die Vier mit Swing bringen rhythmische Energie und tanzbaren Melodien aufs Amberger Kopfsteinpflaster. Das Vocalensemble Herzig zeigt sein breites Repertoire mit Liedern von Pop bis Klassik. Rockiger wird es bei Ben Stone, der mit seiner Gitarre und einzigartigen Stimme entertaint. Mit ihren eigenen Liedern lädt Einfach Amelie zum Zuhören, Mitsingen und Tanzen ein, Gitarre in der Hand und Herz im Hals.

Partystimmung herrscht am 13. August bei I AM BEAT. Vier DJs bringen gute Laune, unterschiedliche Musikrichtungen und den Sommer in die Innenstadt. Bewegen können sie sich mit dem Equipment nicht, deshalb sind an diesem Tag feste Punkte im Programm. Beim Rossi, Bootshaus, am Marktplatz und neben dem Eiscafé Cadore in der Bahnhofstraße spielt die Musik.

Was darf im Luftkunstort nie fehlen? Das schwer zu fassende Element steht bei I AM AIR am 20. August im Mittelpunkt. Stelzenläuferinnen, Ballonzauberer und Seifenblasenkünstler, so laut bunt und lustig ist es selten in Amberg. Im Luftmuseum dürfen die Kleinen bei einer Bastelaktion ihrer Kreativität freien Lauf lassen, bevor es beim Bummeln wieder ans Staunen geht.

Zünftig geht es weiter am 27. August. I AM BAVARIA stellt Tanz, Musik und Tradition in den Mittelpunkt. Gstanzl, die die Gäste zum Lachen bringen und Kirwapaare, die gute Laune und schnelle Schritte präsentieren mischen sich mit Bayerischer Musik.

Den leuchtenden Abschluss bildet am 03. September I AM UNIQUE. Wundersame Wesen durchstreifen die Innenstadt. Einzigartig und außergewöhnlich sind sie, wie es das Motto schon verrät. Mehr wird noch nicht Preis gegeben, die Besucherinnen und Besucher dürfen sich überraschen lassen. Von 20-22 Uhr gibt es an diesem Abend zusätzlich leuchtende Shows – ein Sommerabend, der unvergesslich wird.

Oberbürgermeister Michael Cerny und Thomas Eichenseher vom Stadtmarketingverein freuen sich auf bunte Nachmittage in Amberg. Das tolle Programm mit verschiedenen Mottos soll jede Woche für staunende Gesichter und ausgelassene Sommertage in Amberg sorgen. Eine Einladung für Einheimische und Touristen, es sich gut gehen zu lassen.