«Ich muss beschäftigt sein» – Gitarren-Ikone Slash zum 60.

Er gilt als einer der bekanntesten und besten Gitarristen der Welt. Mit Guns N‘ Roses wird Slash berühmt. Doch die Hardrock-Band ist nur eine von vielen Beschäftigungen des kultigen Musikers.

Dunkle Lockenmähne, schwarzer Zylinderhut, Sonnenbrille und meistens mit einer Gitarre in der Hand – so cool kennt man Saul Hudson, besser bekannt als Slash. Sein Look ist so ikonisch wie sein Gitarrenspiel, mit dem er den Sound der Hardrock-Band Guns N‘ Roses prägte. Daneben verfolgt der Musiker, der heute 60 Jahre alt wird, zahlreiche weitere Projekte – und das aus gutem Grund.

Hauptberuf Guns N‘ Roses und viele Nebenjobs

«Ich habe definitiv erkannt, dass ich ständig beschäftigt sein muss», so Slash vergangenes Jahr im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich früher so viele Probleme mit Alkohol und Drogen hatte – ich wusste nicht, was ich zwischendurch mit mir anfangen sollte.»

© Jordan Strauss/Invision/dpa

Wenn er nicht in seinem Hauptberuf als Gitarrist von Guns N‘ Roses in den größten Stadien der Welt spielt, tourt er – sozusagen als Nebenjob – mit Sänger Myles Kennedy und der Band The Conspirators oder veröffentlicht wie zuletzt ein Soloalbum («Orgy Of The Damned»), auf dem er mit bekannten Stars Blues- und Soul-Klassiker covert. Obendrein hat er ein Blues-Rock-Festival ins Leben gerufen, mit dem er verschiedene wohltätige Zwecke unterstützt.

Geboren wurde Slash alias Saul Hudson am 23. Juli 1965 im Swinging London als Sohn eines Briten und einer Amerikanerin. Er wächst – wie vor ihm Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister – in Stoke-on-Trent auf, das auch Geburtsort von Robbie Williams ist. Seine Mutter zieht zunächst allein nach Los Angeles, Saul und sein Vater folgen ihr später. Doch die Eltern lassen sich früh scheiden. (dpa)