Illegale Bettler in Schwandorf

Illegale Bettler zogen am vergangenen Freitag den 15. September durch Schwandorf und wollten Geld.

Eine Gruppe von Bettlern ist vergangene Woche in Schwandorf auffällig geworden. Die Polizei erhielt mehrere Hinweise auf Personen, die durch das Wohngebiet zogen, Grundstücke betraten und um Geld baten. Die Polizei konnte schließlich eine Gruppe von Menschen in einer Wohnsiedlung feststellen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Personen bereits amtsbekannt und bereits in der Vergangenheit bayernweit durch organisiertes Betteln auffällig geworden waren. Die Polizei erteilte der Gruppe einen Platzverweis.