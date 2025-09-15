Illegale Bettler in Schwandorf

Schwandorf

Illegale Bettler zogen am vergangenen Freitag den 15. September durch Schwandorf und wollten Geld.

Eine Gruppe von Bettlern ist vergangene Woche in Schwandorf auffällig geworden. Die Polizei erhielt mehrere Hinweise auf Personen, die durch das Wohngebiet zogen, Grundstücke betraten und um Geld baten. Die Polizei konnte schließlich eine Gruppe von Menschen in einer Wohnsiedlung feststellen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Personen bereits amtsbekannt und bereits in der Vergangenheit bayernweit durch organisiertes Betteln auffällig geworden waren. Die Polizei erteilte der Gruppe einen Platzverweis.

THEMEN: Bettler, Geld, Gruppe, Polizei, Schwandorf

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Ole Spata/dpa
 13.09. 12:19 Sieben Jahre ohne Führerschein unterwegs Sieben Jahre lang ist ein Mofafahrer ohne Führerschein unterwegs gewesen. Erst …
Foto: Armin Weigel/dpa
 10.09. 16:40 Auto erfasst drei Menschen vor Schnellimbiss – Tat geplant? Drei Männer sitzen an einem Abend Ende August vor einem Imbiss in Schwandorf. …
Symbolfoto: Rainer Sturm, pixelio.de
 30.08. 12:22 Schockanruf in Steinberg erfolgreich Durch einen Schockanruf hat eine Seniorin aus Steinberg im Kreis Schwandorf …
Symbolfoto: Martin Quast, pixelio.de
 21.08. 08:31 SAD: Erneut in Dönerbude eingebrochen Nach einer Reihe von Einbrüchen in Dönerbuden vor zwei Wochen, hat ein …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 20.08. 14:47 40-Jähriger greift Menschen an und flüchtet Am späten Dienstagnachmittag ist es am Poststeig in Nabburg im Landkreis …
Symbolfoto: Sebastian Göbel, pixelio.de
 01.08. 09:57 Wackersdorf: Minibagger von Baustelle gestohlen In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Wackersdorf im Landkreis …