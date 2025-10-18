Illegaler Müll aus Tschechien kommt nach Schwandorf

Oberpfalz

Im Frühjahr hat ein Müllskandal für deutschlandweite Schlagzeilen gesorgt. Eine Oberpfälzer Entsorgungsfirma hatte hunderte Tonnen Problemmüll ohne Erlaubnis nach Tschechien gebracht und dort entsorgt.

Im vergangenen Monat hat die bayerische Regierung verfügt, dass der Müll nach Hof gebracht wird. Jetzt soll das Müllkraftwerk Schwandorf beim Recycling helfen. Das hat die Regierung der Oberpfalz bekannt gegeben. Mehr als 250 Tonnen glasfaserverstärkten Kunststoff wird das Müllkraftwerk thermisch verwerten. In der kommenden Woche soll der Transport nach Schwandorf beginnen.

THEMEN: Illegaler Müll, Müllkraftwerk, Oberpfälzer Entsorgungsfirma, Schwandorf, Tschechien

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: dagmar zechel / pixelio.de
 14.12. 10:15 Auto-Mobber bedrängt Senior in Wackersdorf Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagvormittag in der Friedhofstraße in …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 15.10. 10:40 Nabburg: Frau mit brennbarer Flüssigkeit übergossen In Nabburg im Landkreis Schwandorf ist es am späten Sonntagabend zu einem …
Symbolbild: Jens Büttner/dpa
 05.10. 11:28 Anhänger überschlägt sich – 20.000 Euro Schaden Auf der A93 bei Schwandorf hat sich am Samstagvormittag ein Anhänger …
Symbolbild: Jens Büttner/dpa
 03.10. 12:38 Streit in Schwandorf eskaliert In Schwandorf ist es am Mittwochabend gegen halb sechs in der Werthstraße zu …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 01.10. 12:03 Junge Frau im Bus von Mann belästigt Eine 17-Jährige hat am Dienstag bei der Polizeiinspektion Schwandorf Anzeige …
Foto: Christoph Reichwein/dpa
 01.10. 07:25 Hoher Schaden bei Scheunenbrand in Neunburg In Neunburg vorm Wald brennt eine über 100 Quadratmeter große Scheune komplett …