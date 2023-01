In Regensburg entflohener Häftling weiter auf der Flucht

Der seit gestern in Regensburg entflohene Häftling Rachid Chouakri ist weiter auf der Flucht. Die Polizei fahndet international und bittet weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Bislang gingen bereits zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Ein konkreter Hinweis auf den aktuellen Aufenthaltsort des zu lebenslanger Haft verurteilten Mörders ergab sich aber noch nicht. Der 40-Jährige war gestern zur Verhandlung wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte von der Polizei am Amtsgericht Regensburg vorgeführt worden. In einer Verhandlungspause zogen sich er und sein Verteidiger zur Beratung in ein Anwaltszimmer im Erdgeschoss zurück. Dort entkam Chouakri über ein Fenster. Chouakri gilt als gewalttätig und sollte keinesfalls angesprochen werden. Hinweise also am besten über den Polizeinotruf 110.