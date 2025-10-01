In Russland steht erneut große Raffinerie in Brand

dpa

Die Ukraine setzt sich mit Drohnenattacken auf Russlands Ölsektor gegen den Angriffskrieg Moskaus zur Wehr. Nun steht eine weitere Raffinerie in Flammen – Russlands Behörden sprechen von einem Unfall.

In der Ölraffinerie der russischen Großstadt Jaroslawl 300 Kilometer nordöstlich von Moskau ist nach Behördenangaben ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer habe rein technische Ursachen und sei nicht von Drohnenangriffen verursacht worden, betonte Gouverneur Michail Jewrajew bei Telegram. „Eine Drohnenattacke wurde heute nicht festgestellt.“ Von ukrainischer Seite gibt es bislang keinen Kommentar zu dem Vorfall.

Anwohner berichteten von starken Flammen und einer riesigen Rauchwolke über der Fabrik. Die Raffinerie Jaroslawnefteorgsintes ist mit einer Verarbeitungskapazität von 15 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr eine der größten in Russland und die größte im Norden des europäischen Landesteils. Sollte die Anlage länger ausfallen, drohen sich die Engpässe bei der Benzinversorgung in Russland weiter zu verschärfen.

Kiews Drohnen werden zum Problem für Moskaus Ölindustrie

Die russische Medienholding RBK berichtete unter Berufung auf Daten der Consultingagentur Siala, dass der Stillstand von Raffinerien in Russland Ende September einen historischen Höchststand erreicht habe und bei 38 Prozent aller Anlagen liege. Etwa 70 Prozent davon sollen durch ukrainische Drohnenangriffe ausgeschaltet worden sein – das bedeutet, dass die Ukraine etwa ein Viertel aller russischen Ölraffinerien zum Stillstand gebracht hat. Auch die Raffinierie Jaroslawnefteorgsintes ist in der Vergangenheit schon von Drohnen attackiert worden.

Die Ukraine setzt in ihrem seit mehr als dreieinhalb Jahren währenden Abwehrkampf gegen die russische Invasion immer stärker auf den Beschuss der Ölindustrie. Damit soll einerseits die Treibstoffversorgung des russischen Militärs unterbrochen, andererseits die Finanzierung des Kriegs durch den Export von Ölprodukten erschwert werden. (dpa)

THEMEN: Brand, Feuer, Jaroslawnefteorgsintes, Öl, Raffinerie, Russland

Das könnte Sie auch interessieren

Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 24.09. 07:10 Spezialdrohne liefert rasch Luftbilder bei Flut und Feuer Sturzfluten oder Waldbrände gibt es mittlerweile auch immer häufiger in …
Foto: Chewy Lin/AAP/dpa
 26.08. 08:32 Verheerendes Feuer zerstört Parlament der Marshallinseln Schock auf den Marshallinseln: Das Parlamentsgebäude des Pazifikstaats ist …
Carlos Castro/EUROPA PRESS/dpa
 18.08. 12:12 Viertes Todesopfer bei verheerenden Waldbränden in Spanien Vier Tote, Tausende evakuiert: In Spanien wüten seit rund zwei Wochen schwere …
Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa
 14.08. 08:27 Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber …
Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa
 08.08. 11:01 Neues Feuer nahe Los Angeles breitet sich rasant aus Ein Brand unweit der Westküstenmetropole lässt Erinnerungen an die tödlichen …
Foto: Noah Berger/AP/dpa
 06.08. 10:46 Größtes Feuer des Jahres breitet sich in Kalifornien aus In einem Waldgebiet nahe Santa Barbara brennt es auf rund 340 …