Israel zu Erhöhung des Drucks auf die Hamas bereit

In Gaza strömen die Massen jubelnd auf die Straße, als die Waffenruhe zwischen …

Durchbruch im Gaza-Konflikt: Hoffnung und Skepsis In Gaza strömen die Massen jubelnd auf die Straße, als die Waffenruhe zwischen …

Durchbruch im Gaza-Konflikt: Hoffnung und Skepsis In Gaza strömen die Massen jubelnd auf die Straße, als die Waffenruhe zwischen …

Symbolfoto: Ariel Schalit/AP/dpa