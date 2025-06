„Italienische Nacht“ endet in Ausnüchterungszelle

Eine “italienische Nacht” hat für einen Mann aus Tschechien in der Zelle geendet. Der betrunkene Mann beleidigte auf der Veranstaltung in Burglengenfeld im Kreis Schwandorf das Verkaufspersonal, das daraufhin die Security informierte. Der 45-jährige Tscheche attackierte zwei Sicherheitsmitarbeiter körperlich und verletzte sie dabei leicht. Die Polizei nahm den Randalierer schließlich in Gewahrsam und steckte ihn für den Rest der Nacht in die Ausnüchterungszelle.