Jäger und Autofahrer streiten sich um Hupen wegen Rehs

Ein Jäger und ein Autofahrer sind in Oberfranken bei einem Streit um das Anhupen eines Rehs handgreiflich geworden. Wie die Polizeiinspektion Marktredwitz am Freitag mitteilte, war der 20 Jahre alte Autofahrer am späten Donnerstagabend in Schirnding (Kreis Wunsiedel) mit seiner Freundin im Auto unterwegs und hupte, weil das Reh die Straße kreuzte.

Die näheren Umstände sind laut Polizei ungeklärt, doch befanden sich dort auch zwei Jäger. Einer der beiden geriet mit dem Autofahrer in Streit und schlug diesen an den Hals, der Autofahrer beschädigte die Hose des 31-Jährigen. Einer oder beide riefen schließlich die Polizei, weil sie sich nicht einigen konnten. Die Beamten ermitteln nun nach wechselseitigen Anzeigen wegen Körperverletzung beziehungsweise Sachbeschädigung. (dpa/lby)