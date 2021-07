Am Samstag holte die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic in der Pflichtspiel-Generalprobe ein 1:0 (0:0) gegen den Drittligisten Türkgücü München – tags zuvor war ein 1:0 gegen den tschechischen Erstligisten Slovan Liberec rausgesprungen. Gegen die Münchner erzielte Andre Becker vor rund 300 Zuschauern in der 64. Minute das entscheidende Tor.

Für den Jahn geht es in der Liga am Samstag (13.30 Uhr) in Darmstadt los.