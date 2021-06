Jahn Regensburg holt Torwart Kirschbaum

Der SSV Jahn Regensburg hat Torhüter Thorsten Kirschbaum verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz am Freitag mitteilte, kommt der 34-Jährige vom niederländischen Erstligisten VVV Venlo. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

«Mit Thorsten kurbeln wir nicht nur die sportliche Konkurrenzsituation in unserem Torwartteam deutlich an, sondern gewinnen zudem auch reichlich an Erfahrung und Reife für unsere gesamte Mannschaft hinzu», sagte Geschäftsführer Christian Keller über den früheren Keeper des 1. FC Nürnberg. Stammtorwart beim Jahn war in der vergangenen Saison Alex Meyer. (dpa/lby)