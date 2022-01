Jahn trifft am Sonntag auf Holstein Kiel

Der SSV Jahn Regensburg geht nach dem souveränen 3:0 in Sandhausen gestärkt in das erste Heimspiel des Jahres. «Jetzt gilt es, so weiterzumachen. Die Jungs sind heiß», berichtete Trainer Mersad Selimbegovic vor der Partie in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Holstein Kiel.

Für den Jahn-Coach sind die Gäste eine deutlich bessere Mannschaft als noch im Hinspiel, das die Oberpfälzer damals mit 3:0 gewonnen hatten. «Ich sehe sehr viel Talent bei Kiel gepaart mit sehr viel Mentalität. Das ist eine gefährliche Kombi. Es wird brutal», warnte der 39-Jährige vor dem Nord-Süd-Duell. Aktuell befindet sich Kiel im unteren Tabellendrittel, Regensburg im Mittelfeld.

Mit Blick auf die zuletzt geknackte 30-Punkte-Markte gab sich Selimbegovic noch nicht zufrieden. «Wir brauchen noch einige Punkte zur 40er-Marke. Das ist für viele irgendwo das rettende Ufer. Aber Gegenströmungen kommen», prognostizierte er.

Für das Heimspiel am Sonntag kann Regensburg wieder mit David Otto planen. Der Offensivspieler hat seine Rotsperre abgesessen. Rechtsaußen Jan-Niklas Beste sei nach seinem Muskelfaserriss hingegen «noch nicht so weit», sagte Selimbegovic. (dpa/lby)