Jan Böhmermann singt – Live-Musik-Tournee für 2025

Unter dem Motto «Eisern Ehrenfeld» will Jan Böhmermann erneut mit dem Orchester aus seiner Show «ZDF Magazin Royale» auf Tour gehen. Es soll eine «satirisch-politische Revue, subversive Show» werden.

© Rolf Vennenbernd/dpa

Der renommierte TV-Satiriker Jan Böhmermann (42) kündigt eine Live-Musik-Tournee für Anfang 2025 an. Gemeinsam mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, einem langjährigen Begleiter aus Böhmermanns TV-Show ‚ZDF Magazin Royale‘, startet die Tour am 13. Januar 2025 in Frankfurt am Main.

Die insgesamt 15 Stationen umfassen Städte wie Köln, Erfurt, Saarbrücken, Nürnberg, Berlin, Hamburg sowie internationale Auftritte in Zürich und Wien. Die Tour erstreckt sich bis zum 1. Februar 2025. Der Kartenvorverkauf beginnt am 29. November 2023, versäumen Sie nicht, Teil dieses einzigartigen Erlebnisses zu werden. (dpa)