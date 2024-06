Jesus – ein Rockereignis

WERBUNG

© Foto: Florian Miedl

Mit dieser Rockoper begann die Karriere des meistgespielten zeitgenössischen Komponisten der Gegenwart, Sir Andrew Lloyd Webber: JESUS CHRIST SUPERSTAR hat am Donnerstag, den 20. Juni 2024 um 20:30 Uhr seine Premiere auf der großen Felsenbühne.

Bis heute ist diese Rockoper ein musikalisches und dramatisches Ereignis erster Güte. Erzählt wird die biblische Passionsgeschichte Jesus von Nazareth mit dem Blick von heute und einem Schwerpunkt auf den Superstar Jesus.

Die Leidensgeschichte von Jesus Christus wird ernst genommen und gegen den Strich gebürstet. Andrew Lloyd Webber und sein Textdichter Tim Rice stellen die Verhältnisse der Menschen Jesus, Judas und Maria Magdalena in den Mittelpunkt. Jesus, die Hoffnungs- und Heilsfigur, wird zur Projektionsfläche und gerät in die Machtverhältnisse seiner Zeit: ein menschliches Drama, das tief bewegt.

Die Musik ist das Beste, was die Rockmusik zu bieten hat. Ende der 1960er Jahre komponiert, ist das durchkomponierte Werk der Beweis, dass dramatische Oper keineswegs auf klassische Musik und das 19. Jahrhundert beschränkt ist. In einer neuen deutschen Übersetzung kommt die Rockoper erstmals auf die Luisenburg. Ein hochkarätiges Ensemble, erstklassige Solisten und Solistinnen spielen in einer bildgewaltigen Inszenierung unter der Regie von Birgit Simmler ein Musikdrama, das an die großen geheimnisvollen Stoffe wie DIE PÄPSTIN und DER

NAME DER ROSE anknüpft.

JESUS CHRIST SUPERSTAR vom 20. Juni bis zum 17. August 2024 bei den Luisenburg-Festspielen.

Mehr Informationen zu den Festspielen unter www.luisenburg-aktuell.de.