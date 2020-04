Jugendliche aus Regenstauf vermisst

© Foto: Polizei

Seit fast zwei Wochen wird die 16-jährige Anja Schalk aus Regenstauf im Landkreis Regensburg vermisst.



Sie wohnt in einem Jugendheim in Regenstauf. Zuletzt wurde sie am Freitag, den 20. März um 6:45 Uhr morgens gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von dem Mädchen. Noch am selben Tag wurde sie als vermisst gemeldet. Jetzt startet die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung.

Anja Schalk ist 16 Jahre alt, ca. 1,65 groß und schlank. Sie trägt einen weißen Pullover. Es gibt Hinweise, dass sie sich in Regensburg aufhalten könnte.