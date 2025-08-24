Jugendliche schlagen auf 16-Jährigen ein – leicht verletzt

Bayern

Ein 16-Jähriger gerät im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Streit mit einem ein Jahr Jüngeren. Schließlich schlagen mehrere Jugendliche auf das Opfer ein.

Mehrere Jugendliche haben im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf einen 16-Jährigen eingeschlagen. Das Opfer wurde im Gesicht, am Oberkörper und den Armen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 16-Jährige ging demnach selbst in ein Krankenhaus und zeigte den Vorfall an.

Am Freitag geriet er den Angaben zufolge in Neuburg a. d. Donau mit einem 15-Jährigen in Streit. Es sei zu Schubsereien gekommen und der 15-Jährige habe den 16-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Vier weitere Jugendliche hätten sich eingemischt und auf den 16-Jährigen eingeschlagen.

Als ein bislang unbekannter Passant drohte, die Polizei zu rufen, flüchteten die Jugendlichen, wie es hieß. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge und sucht Zeugen sowie den unbekannten Passanten. (dpa/lby)

THEMEN: Gewalt, Jugendliche, Polizei, Schlägerei

