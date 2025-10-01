Jugendliche verletzt 13-Jährigen im Gesicht

Ein Streit zwischen Jugendlichen eskaliert: Eine 15-Jährige geht mit einem Messer auf einen 13-Jährigen los und verletzt ihn im Gesicht.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Teenagern in Bayreuth hat eine Jugendliche einen 13-Jährigen mit einem Messer im Gesicht verletzt. Die 15-Jährige soll ihm am Dienstagabend mit einem Cuttermesser eine tiefe Schnittwunde zugefügt haben, wie die Polizei mitteilte.

Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die 15-Jährige wurde festgenommen und einem Polizeisprecher zufolge zum Schutz vor sich selbst und für andere in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die beiden Jugendlichen. Zuvor soll es den Angaben zufolge zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sein. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa/lby)