Jugendliche verletzt 13-Jährigen im Gesicht

Franken

Ein Streit zwischen Jugendlichen eskaliert: Eine 15-Jährige geht mit einem Messer auf einen 13-Jährigen los und verletzt ihn im Gesicht.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Teenagern in Bayreuth hat eine Jugendliche einen 13-Jährigen mit einem Messer im Gesicht verletzt. Die 15-Jährige soll ihm am Dienstagabend mit einem Cuttermesser eine tiefe Schnittwunde zugefügt haben, wie die Polizei mitteilte.

Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die 15-Jährige wurde festgenommen und einem Polizeisprecher zufolge zum Schutz vor sich selbst und für andere in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die beiden Jugendlichen. Zuvor soll es den Angaben zufolge zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sein. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa/lby)

THEMEN: Bayreuth, Gesicht, Jugendliche, Oberfranken, Schnitt, Schüler, Streit

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa
 08.01. 11:51 Tödlicher WG-Streit – Prozess gegen dritten Mitbewohner Für den grausamen Mord an ihrem WG-Mitbewohner in Oberfranken erhielten ein …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 03.09. 14:30 Schlägerei mit Dönerspieß wegen zugeparkter Zufahrt Ein Mann will einen Dönerladen in Bayreuth beliefern – kommt wegen eines …
Lino Mirgeler/dpa
 26.08. 10:21 Mann bedroht Nachbar mit Messern – SEK-Einsatz Ein Mann klingelt bei seinem Nachbarn – und hält laut Polizei zwei …
Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa
 22.07. 16:29 Gewaltsamer Streit in Psychiatrie – Zwei Pfleger verletzt Ein Patient im Bezirkskrankenhaus Bayreuth ist unzufrieden mit seiner …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 21.07. 15:37 Kinder spielen Klavier – Mann schlägt anderen mit Krücken Auf einem Marktplatz steht am Wochenende ein Klavier für Kinder. Ein Mann …
Foto: Jan Woitas/dpa
 18.07. 11:00 Autofahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß mit LKW Ein Unfall in Oberfranken endet für eine 63 Jahre alte Autofahrerin tödlich. …