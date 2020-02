Jugendlicher aus Nabburg wird vermisst

Seit Ende Januar wird Bastian Heigl aus einer Jugendhilfeeinrichtung bei Weißenstadt im Fichtelgebirge vermisst. Die Polizei Wunsiedel bittet um Hinweise auf den vermissten 16-Jährigen.

Zuletzt soll sich der Jugendliche in der Nähe seines Heimatortes Nabburg aufgehalten haben. Bastian Heigl ist 16 Jahre alt, 178 Zentimeter groß und sportlich. Zuletzt hatte er einen dunkelblonden Kurzhaarschnitt. Er ist am rechten Unterarm (2 Sterne) und am rechten Unterschenkel (Schrift) tätowiert.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Bastian Heigl oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wunsiedel, Tel.-Nr. 09232/9947-0, in Verbindung zu setzen.